Le Figure (5.a. e 5.b.) mostrano l’intensità (copertura economica) e la durata dei congedi, distinguendo tra congedi obbligatori (maternità e paternità) e congedi parentali, generalmente facoltativi e più direttamente legati alla condivisione della cura nel tempo.

Nel confronto europeo emerge una configurazione piuttosto omogenea per i congedi obbligatori: la maternità presenta durate relativamente elevate e coperture spesso prossime o pari al 100% dello stipendio (come in Francia, Spagna e Germania), mentre la paternità, pur con coperture elevate in molti paesi, è generalmente più breve, con alcune eccezioni come la Spagna (16 settimane). L’Italia si colloca in questo quadro con una maternità in linea con la media UE (21,7 settimane e copertura all’80% ) e una paternità molto breve (2 settimane) ma con copertura piena (100%).

Maggiore eterogeneità si osserva invece nei congedi parentali, che rappresentano lo strumento principale per la gestione della cura nel medio-lungo periodo. In questo caso, i paesi si differenziano sia per durata sia per copertura: alcuni combinano durate estese e livelli elevati di sostegno economico (come Romania, Germania e Svezia), mentre altri presentano congedi meno generosi o assenti (come Spagna e Regno Unito). L’Italia si caratterizza per una durata contenuta per le madri (26 settimane, sotto la media UE) e relativamente più elevata per i padri (13 settimane, sopra la media), ma con una copertura economica limitata (30% per entrambi), che può ridurre l’effettivo utilizzo dello strumento.